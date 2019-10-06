Соя гибнет из-за дождей в Хабаровском крае

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6 октября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Вяземском районе Хабаровского края аграрии приступили к уборке сои. На эту культуру сельскохозяйственники возлагают последнюю надежду после локальной катастрофы, которую принесли в регион дожди.

Значительный процент зерновых на полях региона погибли из-за переувлажнения после длительных ливней. Соя также вымокла, часть растений не смогла сформировать полноценные бобы. Вяземские аграрии буквально боятся подсчитывать ущерб – посевы погибли на площади свыше 1,5 тысяч гектаров.

- В районе было посажено более 9 тысяч гектаров сои. Сейчас фермеры еще не оценили предполагаемую урожайность, но о повторении рекорда прошлого года можно забыть. Урожай будет очень скудным, - сообщила глава отдела сельского хозяйства администрации Вяземского района Ольга Фатеева.

В том же районе погибла половина всех зерновых культур. Аграриям остается надеяться на компенсации от краевого правительства.