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6 октября 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Якутии в результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутного микроавтобуса. В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек. Среди пострадавших - трое граждан Китая. Пострадавших пассажиров доставили в Мегино-Кангаласскую больницу в селе Майя.

По данным регионального управления ГИБДД МВД, микроавтобус Toyota, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге "Лена".

36-летний водитель не справился с управлением транспортного средства, и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание маршрутки, - передает РИА Новости.

О состоянии пострадавших пассажиров информация не уточняется.