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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Микроавтобус Toyota опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии. Пострадали несколько человек

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Микроавтобус Toyota опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии. Пострадали несколько человек
фото: pixabay.com

В Якутии в результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутного микроавтобуса. В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек. Среди пострадавших - трое граждан Китая. Пострадавших пассажиров доставили в Мегино-Кангаласскую больницу в селе Майя.

По данным регионального управления ГИБДД МВД, микроавтобус Toyota, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге "Лена".

36-летний водитель не справился с управлением транспортного средства, и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание маршрутки, - передает РИА Новости.
О состоянии пострадавших пассажиров информация не уточняется.

 

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