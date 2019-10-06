В Москве выпал первый снег

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6 октября 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бабье лето окончательно ушло из Москвы. Утром в воскресенье, 6 октября, в некоторых районах столицы России выпал снег, вследствие чего многие москвичи назвали сегодняшнюю погоду "репетицией зимы".

Снег в Москве начал идти около шести утра, а затем трансформировался в дождь со снегом. Ранее стало известно, что воздух в городе сегодня не прогреется выше плюс 4 градусов, а к вечеру столбики термометров будут показывать максимум плюс 2 градуса по Цельсию.

Жители столицы начали публиковать на своих страничках в соцсетях первые снимки с хештегом #первыйснег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Чурикова (@elena_churikova_)5 Окт 2019 в 10:47 PDT