В Москве выпал первый снег

Бабье лето окончательно ушло из Москвы. Утром в воскресенье, 6 октября, в некоторых районах столицы России выпал снег, вследствие чего многие москвичи назвали сегодняшнюю погоду "репетицией зимы".
Снег в Москве начал идти около шести утра, а затем трансформировался в дождь со снегом. Ранее стало известно, что воздух в городе сегодня не прогреется выше плюс 4 градусов, а к вечеру столбики термометров будут показывать максимум плюс 2 градуса по Цельсию.
Жители столицы начали публиковать на своих страничках в соцсетях первые снимки с хештегом #первыйснег.
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