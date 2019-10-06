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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В воскресенье москвичей ожидают низкая температура и снег

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

В воскресенье москвичей ожидают низкая температура и снег
фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 октября, москвичам и гостям столицы вряд ли удастся погулять. Согласно последней информации специалистов Гидрометцентра, в городе будет довольно холодно, также ожидается снег.

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В дневное время температура воздуха в Москве составит до плюс 4 градусов. Будет облачно. Давление будет достигать 744 мм ртутного столба.

Как сообщает портал Газета.Ru, ближе к вечеру похолодает до плюс 2 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Гражданам рекомендуют теплее одеваться, отдавать предпочтение непромокаемой обуви и не забывать при выходе на улицу зонты.

ЕТ

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