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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество

Иран обещает объясниться за историю с задержанием журналистки из России

, 19:15 [ «Аргументы Недели», ]

Иран обещает объясниться за историю с задержанием журналистки из России
фото Юлии Юзик из социальных сетей

Официальный Тегеран пообещал предоставить подробности задержания журналистки Юлии Юзик. Накануне стало известно о ее задержании. Сообщалось об обвинениях в шпионаже.

Российское посольство вышло на контакт с коллегами сразу же, как стало известно о задержании Юлии Юзик. Информация появилась в социальных сетях. Изначально ее распространил бывший муж журналистки Борис Войцеховский.

«Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостинцы», — написал Войцеховский в своем facebook: «Вот, все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами».

Позднее иранские власти пояснили, что Юлия Юзик была задержана до выяснения обстоятельств. Посол Ирана Мехди Санаи был вызван в МИД для разъяснений. Он пообещал, что журналистка будет освобождена в скором времени.

Официальный Тегеран заверил, что в ближайшее время будут даны разъяснения относительно инцидента.

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