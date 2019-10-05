Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение "Ленкому" имени Захарова готовы к подписанию

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение "Ленкому" имени Захарова готовы к подписанию
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Известный журналист Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение театру "Ленкому" имени Марка Захарова готовы к подписанию. Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова.

"Уже в понедельник соответствующие документы лягут на стол в мэрию. И это решение поддержат", - написал журналист пост в Facebook. Андрей Караулов напомнил, что "мемориальная доска Бориса Штоколова появилась на одном из домов всего несколько дней назад, хотя прошло 15 лет с его смерти". "Как хорошо, что Марка Захарова не постигнет такая участь", - отметил журналист. 

Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров 28 сентября скончался на 86-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  Худруком театра теперь будет Марк Варшавер.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании 38-летней российской журналистки Юлии Юзик.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал…

//новости ан

Известный журналист Андрей Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова. 7 октября соотвествующие документы лягут…

//новости ан

//новости ан

Бывший глава Российской кинологической федерации, ныне президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков прокомментировал рекомендации МЧС для людей о правилах поведения…

Телевидении и радио Владимир Соловьев оценил призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом. Соловьев назвал Гордона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан