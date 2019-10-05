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5 октября 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Известный журналист Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение театру "Ленкому" имени Марка Захарова готовы к подписанию. Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова.

"Уже в понедельник соответствующие документы лягут на стол в мэрию. И это решение поддержат", - написал журналист пост в Facebook. Андрей Караулов напомнил, что "мемориальная доска Бориса Штоколова появилась на одном из домов всего несколько дней назад, хотя прошло 15 лет с его смерти". "Как хорошо, что Марка Захарова не постигнет такая участь", - отметил журналист.

Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров 28 сентября скончался на 86-м году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Худруком театра теперь будет Марк Варшавер.