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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Дело возбуждено по факту убийства несовершеннолетней студентки в Домодедово

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дело возбуждено по факту убийства несовершеннолетней студентки в Домодедово

Дело возбуждено по факту убийства несовершеннолетней девушки в подмосковном городе Домодедово.
Следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По данным СКР, тело 17-летней студентки с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в субботу, 5 октября, в квартире одного из домов в Домодедово. СМИ пишут, что тело девушки вчера вечером обнаружила в их доме ее сестра. По предварительной версии, погибшая девушка пришла домой не одна. На ее теле обнаружены не только следы ранений, но и удушения.

Сегодня следователи начали проводить комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления и задержание лица причастного к убийству.

Известно, что девушка поступила в МГТУ имени Баумана в этом году. Последняя запись на ее страничке в соцсети: "Хочу плакать от начертательной геометрии", - сообщает "МК".

ИЧ

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