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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Известный кинолог оценил рекомендации МЧС, как должен вести себя человек при нападении злой собаки

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Известный кинолог оценил рекомендации МЧС, как должен вести себя человек при нападении злой собаки
фото: pixabay.com

Бывший глава Российской кинологической федерации, ныне президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков
прокомментировал рекомендации МЧС для людей о правилах поведения при нападении агрессивной собаки.

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Иншаков обратил внимание, что собаки бывают разных пород. И многое зависит от их восприятия команд.   Он подчеркнул, что многое в этом случае зависит от породы собаки.

В МЧС порекомендовали четко отдать команды "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!".

Иншаков считает маловероятной возможность остановить агрессивную собаку командами, сказанными твердым голосом. По его словам, животное может их не знать, - передает РБК.  Как отметил Иншаков, если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете "нельзя", он все равно будет продолжать то же самое делать. "То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю", — считает он.

ИЧ

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