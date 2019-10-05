Известный кинолог оценил рекомендации МЧС, как должен вести себя человек при нападении злой собаки

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5 октября 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывший глава Российской кинологической федерации, ныне президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков

прокомментировал рекомендации МЧС для людей о правилах поведения при нападении агрессивной собаки.

Сотрудники МЧС рассказали, как словом остановить пытающуюся напасть собаку

Иншаков обратил внимание, что собаки бывают разных пород. И многое зависит от их восприятия команд. Он подчеркнул, что многое в этом случае зависит от породы собаки.

В МЧС порекомендовали четко отдать команды "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!".

Иншаков считает маловероятной возможность остановить агрессивную собаку командами, сказанными твердым голосом. По его словам, животное может их не знать, - передает РБК. Как отметил Иншаков, если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете "нельзя", он все равно будет продолжать то же самое делать. "То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю", — считает он.