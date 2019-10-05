Венгрия начала массово изымать выданные украинцам паспорта

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5 октября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

На Украине заявили о массовых изъятиях паспортов, выданных украинцам в Венгрии. Формальным поводом стало незнание венгерского языка, но настоящая причина в другом.

На самом деле, поводом для массовых изъятий венгерских паспортов стал высокий уровень коррупции. Граждане Украины покупали справки, которые давали им право на упрощенное получение гражданства Венгрии.

«Документы зачастую получали не этнические венгры, а обычные украинцы, покупавшие справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те годы, когда эта территория подчинялась Венгрии или Австро-Венгрии», — заявил экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, его заявление процитировали украинские СМИ.

По словам Москаля, сейчас венгерским полицейским дано новое указание. Если человек показывает паспорт, но не понимает по-венгерски, у него документ изымают. Кроме того, в Венгрии сейчас идут суды, в результате которых у граждан Украины массово изымают документы, подтверждающие венгерское гражданство.