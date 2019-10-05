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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Блогеры провели уроки в столичных школах в преддверии Дня учителя

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Блогеры провели уроки в столичных школах в преддверии Дня учителя
В средней школе №480 блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 "Б" класса.

Блогеры накануне Дня учителя провели уроки в столичных школах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях. А популярный блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480. Ко Дню учителя департамент образования и науки Москвы вместе с блогерами, популярными среди школьников, запланировали серию необычных уроков в разных районах столицы», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Москве как и во всей сиране День учителя отмечается 5 октября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях.

А популярный блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480. Ко Дню учителя Департамент образования и науки г. Москвы вместе с блогерами, популярными среди школьников, запланировали серию необычных уроков в разных районах столицы.

"Это был крутой опыт, впервые удалось провести настоящий урок в настоящей школе. Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал. Школы стали совсем другие и открывают перед ребятами невероятные возможности!", - прокомментировал Артур Шарифов.
 
«Сегодня в нашем классе прошел урок по теме «Четырехмерное пространство», который вел известный блогер Артур Шарифов. Нашему классу очень подробно рассказали о переходе из трехмерного пространства, в котором мы видим, в четырехмерное. Артур показывал много видео, чтобы нам было понятнее. Это новая и интересная для нас тема, поскольку мы никогда не затрагивали ее на уроках и в жизни, – рассказал Егор Макаров, ученик 7 «Б». – Для меня было очень необычно, что урок физики ведет блогер. Он разговаривал с нами на одном «молодежном» языке, постоянно шутил, было очень весело».
«На сегодняшний день бывает, что на уроках гаджеты запрещают или характеризуют негативно, но, тем не менее, дети в них живут. Поэтому позитивный опыт общения с человеком, который интересен детям, символизирует для них поддержку со стороны школы.  Школьники активно брали у Артура интервью, автографы, просили сфотографироваться. Я считаю, что все, что является современным и актуальным, нужно нам сегодня. Ученики восприняли идею о приглашении блогера на ура, так как такого в школе еще не было. Современные форматы необходимы ребятам: они стимулируют интерес к школе, – поделилась впечатлениями директор школы №480 Светлана Бондарева. – Это мероприятие – толчок для творчества и активности детей. В школу заходит современный мир».

ГБ

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