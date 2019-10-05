Блогеры провели уроки в столичных школах в преддверии Дня учителя

«В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях. А популярный блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480. Ко Дню учителя департамент образования и науки Москвы вместе с блогерами, популярными среди школьников, запланировали серию необычных уроков в разных районах столицы», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Москве как и во всей сиране День учителя отмечается 5 октября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях.

А популярный блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480. Ко Дню учителя Департамент образования и науки г. Москвы вместе с блогерами, популярными среди школьников, запланировали серию необычных уроков в разных районах столицы.

"Это был крутой опыт, впервые удалось провести настоящий урок в настоящей школе. Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал. Школы стали совсем другие и открывают перед ребятами невероятные возможности!", - прокомментировал Артур Шарифов.



«Сегодня в нашем классе прошел урок по теме «Четырехмерное пространство», который вел известный блогер Артур Шарифов. Нашему классу очень подробно рассказали о переходе из трехмерного пространства, в котором мы видим, в четырехмерное. Артур показывал много видео, чтобы нам было понятнее. Это новая и интересная для нас тема, поскольку мы никогда не затрагивали ее на уроках и в жизни, – рассказал Егор Макаров, ученик 7 «Б». – Для меня было очень необычно, что урок физики ведет блогер. Он разговаривал с нами на одном «молодежном» языке, постоянно шутил, было очень весело».

«На сегодняшний день бывает, что на уроках гаджеты запрещают или характеризуют негативно, но, тем не менее, дети в них живут. Поэтому позитивный опыт общения с человеком, который интересен детям, символизирует для них поддержку со стороны школы. Школьники активно брали у Артура интервью, автографы, просили сфотографироваться. Я считаю, что все, что является современным и актуальным, нужно нам сегодня. Ученики восприняли идею о приглашении блогера на ура, так как такого в школе еще не было. Современные форматы необходимы ребятам: они стимулируют интерес к школе, – поделилась впечатлениями директор школы №480 Светлана Бондарева. – Это мероприятие – толчок для творчества и активности детей. В школу заходит современный мир».