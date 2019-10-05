Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на следующей неделе

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5 октября 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин утром в субботу, 5 октября, рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и гостям столицы на следующей неделе.

Варакин отметил, что будет тенденция на понижение температуры не только в ночные, но и в дневные часы. Самые холодные ночи ожидаются в Москве с воскресенья до среды – в столице столбики термометров будут показывать от 0 до плюс 3 градусов, а в Подмосковье данные показатели составят от 0 до минус 2 градусов.

Днем в столичном регионе будет от плюс 4 до плюс 7 градусов, передает RT. В пятницу, субботу и воскресенье в Москве и области ожидается небольшое повышение температуры – на 2-3 градуса.