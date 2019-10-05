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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество

Бывший муж задержанной в Иране журналистки порекламировал книгу

, 13:07 [ «Аргументы Недели», ]

Бывший муж задержанной в Иране журналистки порекламировал книгу
скриншот записи на facebook Бориса Войцеховского

Распространивший информацию о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране, пригласил журналистов на презентацию своей книги.

Скорее всего, реклама стала случайной оговоркой. Слишком неуместной она выглядит в контексте информации, которую сообщил Борис Войцеховский. Накануне именно он распространил сообщение о задержании Юлии Юзик в Иране. Пояснялось, что журналистку обвинили в работе на израильские спецслужбы.

«В месседжере с утра - миллион сообщение с просьбой о комментариях. Всем сил отвечать нет. Отвечу тут один раз и настолько откровенно, насколько могу. Кто поймет - тот поймет», — написал Борис Войцеховский в субботу. Он объяснил, что дополнительной информации у него нет. Попросил, чтобы масс-медиа не терзали его просьбами дать комментарий, а в конце пригласил на книжный фестиваль: «7. Приходите сегодня на Хлебзавод на Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы Морс 2019. Там и вообще клево, и иллюстрации к некоторым моим детским книгам посмотреть можно будет. Этот контекст в отношении меня мне куда интереснее.»

Юлия Юзик была задержана накануне. Борис Войцеховский сообщил, что спецслужбы Ирана ее обвиняют в шпионаже и что ей грозит 10 лет. По его словам, в субботу уже должен был состояться суд.

В ситуации начало разбираться российское посольство. Позднее появилось заявление МИД Ирана о том, что Юлия Юзик задержана «для дачи ряда объяснений». Ее обещали отпустить в ближайшее время.

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