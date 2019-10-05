Эти странные правители: бзики сильных мира сего, о которых вы и подумать не могли

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5 октября 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Император Петр I

Эпатажными выходками мировые лидеры «радовали» свой народ во все времена. И если сейчас общественность пугается истерик Трампа, то от эскапад некоторых политических деятелей былых времен точно пришла бы в ужас. «Аргументы Недели» составили список пяти правителей, поведение и прихоти которых понять и объяснить просто невозможно.

Император Петр I и «разведение карликов»

Во времена правления Петра карликов в знатных домах зачастую держали в качестве шутов, но сам император испытывал к маленьким людям особенную страсть. Например, на его пиршествах был обыденностью вот такой сюрприз: на стол подавали огромный пироги, царь его вскрывал, а оттуда выскакивал один или несколько карликов. Об этом свидетельствует Николай Костомаров в книге «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». Там он рассказывает, как на одном из таких торжеств из двух пирогов выпрыгнули разряженные карлицы и «на свадебном столе протанцевали менуэт».









Но если бы Петр ограничился только этим. Однажды ему в голову взбрело начать разводить маленьких людей. Тут же он решил организовать потешную свадьбу карлика и карлицы, на которую со всей России свезли еще около семидесяти нанистов (от «нанизм» — карликовость). Их всех одели в европейские наряды, напоили вином и заставили «увеселять танцами сановную публику». По окончании пира новобрачных с торжеством повели в опочивальню, куда последовал и сам царь, чтобы лично проследить за исполнением супружеского долга.

Георг, герцог Кентский: наркотики и подозрение в проституции









Принц Великобритании Георг Эдвард Александр Эдмунд всегда славился своим дерзким нравом. Мало того, что он постоянно употреблял наркотики, так еще и изменял супруге, которая, к слову, была его кузиной. Изменял, кстати, с мужчинами тоже. Более того, любил переодеваться в женские платья и гулять по улицам Лондона. За это его однажды, вместе с любовником – английским драматургом Ноэлем Кауардом, даже задержали полицейские. Обвинили в публичном проявлении чувств, хотя изначально подозревали в проституции.

Король Египта и Судана Фарук I и его порноколлекция









Этот правитель прославился как обладатель самой большой коллекции порнофильмов. И не простых. По словам Альфреда Кински – сексолога, которому в свое время монарх передал часть своей коллекции, основное содержание этих фильмов для взрослых – порнографические сцены с участием арабских мужчин и маленьких мальчиков.

36-й президент США Линдон Джонсон, которому нечего скрывать









Джонсон – просто кладезь странных привычек и поступков. Во-первых, каждое утро во время завтрака в постели он любил, чтобы ему натирали голову вазелином. Во-вторых, имел специфичное чувство юмора. Одно из его любимых развлечений – нажать все кнопки вызова сотрудников в президентский кабинет и прятаться, дожидаясь, пока те прибегут. Когда же все были в сборе он выскакивал из своего укрытия с довольным лицом и оправдывался проверкой работы своих людей.

И, наконец, самый ошеломительный факт: иногда мистер президент приглашал сотрудников Белого дома для обсуждения важных вопросов в… туалет. Чтобы не терять времени, предназначенного для переговоров, пока он справляет нужду, разумеется.

Диктатор КНДР Ким Чен Ир и похищение









Великий Руководитель КНДР просто обожал кино и, мечтая вывести Северную Корею на один уровень с Голливудом, почему-то решил брать пример с южнокорейского кинематографа. В котором ему, к слову, больше всего нравилась ведущая актриса Республики Корея Чой Юн Хи. Её Ким Чен Ир и решил похитить для работы над пропагандистским кино свой страны.

Вслед за актрисой схватили и её бывшего мужа – кинорежиссера Син Сан Ок. В Пхеньяне их заставили пожениться снова и вынудили снимать кино для Северной Кореи. К счастью, бежать паре удалось, но только в 1985 году, когда Ким Чен Ир позволил им посетить кинофестиваль в Вене. Тогда Чой и Син обратились в Посольство США и попросили политического убежища.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА