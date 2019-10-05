Гидрометцентр: зимний период в средней полосе России сокращается

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в субботу, 5 октября, сообщил, что в средней полосе России в последние годы происходит постепенное, но планомерное сокращение зимнего периода.

Синоптик отметил, что средние температурные показатели в зимний период стремительно повышаются. В частности, в Москве за последние годы температура в январе увеличилась на два градуса. В беседе с " Российской газетой " Вильфанд добавил, что летом наблюдается аналогичная тенденция.

Эксперт также подчеркнул, что также уменьшается промежуток времени между переходом температуры от отрицательных к положительным значениям.