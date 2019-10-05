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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Гидрометцентр: зимний период в средней полосе России сокращается

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Гидрометцентр: зимний период в средней полосе России сокращается
фото: pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в субботу, 5 октября, сообщил, что в средней полосе России в последние годы происходит постепенное, но планомерное сокращение зимнего периода.
 
Синоптик отметил, что средние температурные показатели в зимний период стремительно повышаются. В частности, в Москве за последние годы температура в январе увеличилась на два градуса. В беседе с "Российской газетой" Вильфанд добавил, что летом наблюдается аналогичная тенденция.
 
Эксперт также подчеркнул, что также уменьшается промежуток времени между переходом температуры от отрицательных к положительным значениям.
ЕТ

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