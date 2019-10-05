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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в субботу, 5 октября, поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что российская школа по-прежнему является одной из лучших в мире.
 
Путин отметил, что для каждого День учителя является возможностью сказать теплые слова искренней благодарности всем, "кого мы считаем своими наставниками". Президент напомнил, что мудрость и педагогическое мастерство всегда пользовались в России безграничным уважением.
 
Российский лидер также заметил, что педагоги учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу творчества, мысли и научного поиска. Владимир Путин пожелал учителям успехов и поздравил их с праздником, передает РИА "Новости".
ЕТ

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