Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 октября, поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что российская школа по-прежнему является одной из лучших в мире.

Путин отметил, что для каждого День учителя является возможностью сказать теплые слова искренней благодарности всем, "кого мы считаем своими наставниками". Президент напомнил, что мудрость и педагогическое мастерство всегда пользовались в России безграничным уважением.