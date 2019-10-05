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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ сообщают о поправках к ПДД

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают о поправках к ПДД
фото: pixabay.com
В субботу, 5 октября, в СМИ сообщили, что специалисты Минтранса и Госавтоинспекции готовят поправки к ПДД, которые предусматривают введение нового термина – "средства индивидуальной мобильности". 
 
Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с изданием "Коммерсантъ" уточнил, что речь идет о гироскутерах, сигвеях, электросамокатах, моноколесах, а также роликах.
 
Пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны перемещаться до велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия в том или ином месте – по тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час. Если же на отрезке дороги нет ни тротуаров, ни велосипедных дорожек, то управляющим СИМ будет позволено выезжать на проезжую часть и держаться в правом ряду. 
 
По словам Митрошина, в настоящий момент проект поправок находится на стадии "рабочего согласования".
ЕТ

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