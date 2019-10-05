СМИ сообщают о поправках к ПДД

В субботу, 5 октября, в СМИ сообщили, что специалисты Минтранса и Госавтоинспекции готовят поправки к ПДД, которые предусматривают введение нового термина – "средства индивидуальной мобильности".

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с изданием "Коммерсантъ" уточнил, что речь идет о гироскутерах, сигвеях, электросамокатах, моноколесах, а также роликах.

Пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны перемещаться до велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия в том или ином месте – по тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час. Если же на отрезке дороги нет ни тротуаров, ни велосипедных дорожек, то управляющим СИМ будет позволено выезжать на проезжую часть и держаться в правом ряду.

По словам Митрошина, в настоящий момент проект поправок находится на стадии "рабочего согласования".