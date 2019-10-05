В субботу в Москве ожидается снег

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5 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Синоптики расстроили жителей и гостей Москвы прогнозом погоды на субботу, 5 октября. Согласно последней информации специалистов Гидрометцентра, сегодня днем в столице России ожидается снег.

В дневное время температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов. В Москве будет облачно с прояснениями, передает портал gazeta.ru. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Предполагается, что к вечеру в столице похолодает – столбики термометров будут показывать около плюс 5 градусов. Возможны осадки в виде дождя и снега. Москвичам и гостям города рекомендуют одеваться теплее и не забывать при выходе на улицу зонт.