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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сотрудники МЧС рассказали, как словом остановить пытающуюся напасть собаку

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники МЧС рассказали, как словом остановить пытающуюся напасть собаку
фото: pixabay.com
Сотрудники МЧС рассказали, как словом можно остановить агрессивную собаку, которая хочет напасть. В ведомстве подчеркнули, что для этого нужно собраться с силами, проявить храбрость и твердость.
 
Если агрессивная собака решает напасть, следует остановиться и громким, абсолютно твердым голосом отдать ей команды: "Место!", "Сидеть!", "Стоять!", "Фу!". Нередко животное в таком случае отступает, передает РИА "Новости". Никогда не нужно поворачиваться и уходить – отступать рекомендуется спиной.
 
Если нападение все же было совершено, то следует как можно скорее промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, края смазать йодом и наложить повязку. После этого следует обратиться к врачу, в полицию и санитарные службы. 
ЕТ

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