Сотрудники МЧС рассказали, как словом остановить пытающуюся напасть собаку

Сотрудники МЧС рассказали, как словом можно остановить агрессивную собаку, которая хочет напасть. В ведомстве подчеркнули, что для этого нужно собраться с силами, проявить храбрость и твердость.

Если агрессивная собака решает напасть, следует остановиться и громким, абсолютно твердым голосом отдать ей команды: "Место!", "Сидеть!", "Стоять!", "Фу!". Нередко животное в таком случае отступает, передает РИА "Новости" . Никогда не нужно поворачиваться и уходить – отступать рекомендуется спиной.

Если нападение все же было совершено, то следует как можно скорее промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, края смазать йодом и наложить повязку. После этого следует обратиться к врачу, в полицию и санитарные службы.