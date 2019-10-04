В отношении сына вице-президента МТС, скрывавшегося 4 часа от ГИБДД, возбудили уголовное дело

В отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова возбудили уголовное дело. Молодой человек обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, лицом, подвергнутым административному наказанию.
3 октября Головинский суд Москвы санкционировал арест Алана Ибрагимова на десять суток, - сообщает ТАСС.
В тот день утром сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW вишневого цвета, за рулем которого находился Ибрагимов, но водитель требованиям полиции не подчинился.
По данным пресс-службы управления ГИБДД по Москве, вишневую BMW под управлением 25-летнего Алана Ибрагимова сотрудники ДПС заметили около трех часов утра 3 октября на улице Беломорская в Северном округе Москвы.
Водитель проигнорировал требование остановиться, началась погоня. Нарушителю удалось оторваться. Машину нашли только в 07:29 в одном из дворов. Водитель и пассажир отказались покинуть автомобиль и предъявить документы. Стражам порядка пришлось разбивать стекло машины кувалдой. В багажнике обнаружены несколько комплектов номерных знаков, а на самой машине был поддельный номер.