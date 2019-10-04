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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В отношении сына вице-президента МТС, скрывавшегося 4 часа от ГИБДД, возбудили уголовное дело

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

В отношении сына вице-президента МТС, скрывавшегося 4 часа от ГИБДД, возбудили уголовное дело
фото: pixabay.com

В отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова возбудили уголовное дело. Молодой человек обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, лицом, подвергнутым административному наказанию.

3 октября Головинский суд Москвы санкционировал арест Алана Ибрагимова на десять суток, - сообщает ТАСС.
В тот день утром сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW вишневого цвета, за рулем которого находился Ибрагимов, но водитель требованиям полиции не подчинился.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Москве, вишневую BMW под управлением 25-летнего Алана Ибрагимова сотрудники ДПС заметили около трех часов утра 3 октября на улице Беломорская в Северном округе Москвы.

Водитель проигнорировал требование остановиться, началась погоня. Нарушителю удалось оторваться. Машину нашли только в 07:29 в одном из дворов. Водитель и пассажир отказались покинуть автомобиль и предъявить документы. Стражам порядка пришлось разбивать стекло машины кувалдой. В багажнике обнаружены несколько комплектов номерных знаков, а на самой машине был поддельный номер.

ИЧ

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