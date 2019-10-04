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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения
фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения по примеру «Росатома». В Сочи 4 октября в Парке науки и искусства образовательного центра «Сириус» под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

В России реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Положительная динамика должна быть достигнута до 2024 года.

Путин напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал «Росатом», который «функционирует весьма эффективно», - сообщает ТАСС. По его мнению, здравоохранение как система услуг работает как корпорация. Он также отметил, что министерство занимается «контролем, проверками и методиками».

Один из участников форума Владимир Остроменский ответил на вопрос Путина, мождет ли здравоохранение работать как корпорация, - сообщила пресс-служба Кремля. «Может работать как корпорация. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность, здоровье человека и его благосостояние в широком смысле этого понимания», - высказал мнение Остроменский.

ИЧ

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