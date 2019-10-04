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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Что важнее: семья, дети или карьера?" - Путин призвал женщин рожать и работать

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

"Что важнее: семья, дети или карьера?" - Путин призвал женщин рожать и работать
фото с сайта Кремля

Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия – страна возможностей". Президент РФ призвал россиянок совмещать семью и карьеру.

В ходе дискуссии говорили об участниках конкура "Лидеры России" - женщинах, которым удаётся совмещать работу и растить детей.  Путин отметил, что у молодых людей меняются приоритеты, женщины стали позднее выходить замуж.

Девушки сначала учатся, строят карьеру, а потом задумываются о семье. "Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы", - цитирует российского лидера РИА Новости.
По его мнению, "чем больше делаешь, тем больше получается".

Путин понимает, что "это сложно". Он оценил женский клуб, который создан на этой платформе и думает, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно.

ИЧ

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