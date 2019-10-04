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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Первый в России штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Первый в России штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья

Житель Ставропольского края может одним из первых в России получить штраф по новому закону после пожара на балконе, возникшего из-за курения. Об этом сегодня сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в многоквартирном доме в городе Изобильный. Специалисты полагают, что пожар произошел из-за того, что один из жильцов курил на балконе. Ему грозит административная ответственность по новым правилам.

Сообщается, что площадь пожара не превысила и половины квадратного метра, а пострадавших в результате ЧП, к счастью, нет. Однако, невзирая на эти обстоятельства, теперь мужчине все же грозит штраф до пяти тысяч рублей.

АС

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