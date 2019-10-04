Уволены директор школы и классный руководитель мальчика, которого обидели старшеклассники

Департамент образования Москвы сообщил об увольнении директора школы, в которой произошел вопиющий инцидент. Группа восьмиклассников окунула ученика 7 класса головой в унитаз.
Департамент образования продолжает служебную проверку по факту этого происшествия, к разрешению ситуации привлечены специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которые работают с детьми и их семьями, - передает RT.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.
В департаменте сообщили, что с классным руководителем 8-го класса расторгнуты трудовые отношения, директор школы написала заявление об уходе. Просьба директора удовлетворена, - передает ТАСС.