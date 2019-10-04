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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Уволены директор школы и классный руководитель мальчика, которого обидели старшеклассники

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Уволены директор школы и классный руководитель мальчика, которого обидели старшеклассники
фото: pixabay.com

Департамент образования Москвы сообщил об увольнении директора школы, в которой произошел вопиющий инцидент. Группа восьмиклассников окунула ученика 7 класса головой в унитаз.

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Департамент образования продолжает служебную проверку по факту этого происшествия, к разрешению ситуации привлечены специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которые работают с детьми и их семьями, - передает RT.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

В департаменте сообщили, что с классным руководителем 8-го класса расторгнуты трудовые отношения, директор школы написала заявление об уходе. Просьба директора удовлетворена, - передает ТАСС.

ИЧ

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