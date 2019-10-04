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4 октября 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

greenpeace, greenpeace.ru

Международная экологическая организация Greenpeace гремит по всему миру. Тем не менее, скандалы и слухи неустанно преследуют этот успешный «зеленый союз».



Международная экологическая организация Greenpeace широко известна во всем мире. Количество последователей международной организации, всерьез отстаивающих защиту окружающей среды, превышает 2 миллиона человек. Тем не менее, скандалы и слухи неустанно преследуют работу этого успешного международного «зеленого союза».

Как возникла экологическая организация Greenpeace: официальная версия

Не успела Аляска перейти к США, как уже во второй половине 60-х деятельные американцы надумали провести там ядерные испытания, а именно серию взрывов. По мнению ученых умов, такая самоуверенность могла грозить не просто землетрясением, а масштабным цунами. Волна экологических протестов охватила и Америку, и Канаду. Впрочем, недовольство международного общества проигнорировали – эксперимент все равно состоялся. Активисты же не сдались: благотворительный концерт, проведенный организацией, порицающий влияние радиоактивных веществ на атмосферу и все живое, создал прочную финансовую базу для этой экологической организации.

Однако государственная машина не преминула сунуть свой нос в работуорганизации, пытаясь подкупить руководство и использовать растущее международное влияние организации в корыстных целях. После чего было четко сформулировано кредо Greenpeace, включающее:

Свободу взглядов: на политике как таковой здесь поставили «жирный крест», данное объединение не принадлежит ни к одной ныне существующей фракции;

Финансовую независимость: организация функционирует исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей (в 2012-ом году на счет Гринпис поступило свыше 200 млн евро);

Пацифизм: все митинги проводятся организацией мирным путем, а любое проявление насилия и агрессии жестко осуждается;

Инициативность: участники международного экологического содружества не сидят, сложа руки, а деятельно отстаивают свою позицию.

Greenpeace Russia: какую пользу они принесли?

В конце 80-х известный советский биолог Алексей Яблоков провозгласил Гринпис первой независимой экологическойорганизацией в России. В 1992-ом году в Москве и Санкт-Петербурге появились ее официальные представительства.

Согласно информации, опубликованной на сайте Greenpeace, в России их работа «кипит», а итоги экологического просвещения превосходят все ожидания.

Проекты, разработанные экологической организацией в России, затрагивают различные направления:

На основании данных Гринпис в конце 90-х Байкал был включен в международный список всемирного наследия ЮНЕСКО;

Байкальскую нерпу, обитающую только на территории России теперь запрещено отстреливать;

Прибайкальский национальный парк был тщательно исследован на предмет пагубного экологического влияния туризма, который уже давно вышел из-под контроля;

Организацией проводится мониторинг разливов нефти, «утекающей» через дыры в законодательстве России . Нарушителей моментально «сдают на милость» надзорным органам;

Акция «Защитим Арктику» предполагает создание на территории Северного полюса масштабного экологического резервата, в котором будет запрещено добывать нефть, осуществлять вылов рыбы, а также вести военные действия;

Благодаря усилиям, предпринятым организацией , заказники «Калевальский» и «Ладожские шхеры» получили заповедный статус. А «Девственным лесам Коми» была предоставлена защита ЮНЕСКО.

Самые громкие скандалы с участием гринписовцев

Как и любая авторитетная международная организация, Greenpeace «оброс» домыслами и скандалами. Так, в 2008-ом году несколько «зеленых» протестовали против коммерческой охоты на китов, которой промышляли создатель японской «Сейлор Мун» Дзюнъити Сато с товарищем. Праведный гнев экологов толкнул их на кражу коробки с китовым мясом весом более 20 килограмм. Такая дерзость обернулась для приверженцев экологичного подхода вполне реальным наказанием: год тюрьмы условно.

В ту же «копилку курьезов» отправляется обвинение одного из руководителей в излишней любви к комфорту: нравилось человеку перемещаться на самолетах. Вот только Гринпис, как и другие экологическиеорганизации, не одобряет использование воздушных судов из-за токсичных выбросов их двигателей. В итоге виновника пристыдили, и теперь он смиренно и экологично ездит на поездах.

Гринпис – это организация, которая уже больше 48 лет занимается экологическими проблемами по всему миру. Организация, целью которой является предупреждение экологического кризиса. Организованный экологический патруль Гринписа патрулировал в 2007 году бассейн реки Невы и предотвращал его загрязнение. В рамках защиты Арктики, организацией было собрано несколько десятков тысяч евро с помощью добровольных пожертвований. Гринпис числится в организациях, занимающихся сохранением лесов в России.

Алена Ярошевич