Россияне оказались жаднее белорусов

Жителям Белоруссии для счастья нужно меньше денег, чем россиянам. Таковы результаты опроса, которые провидят белорусские СМИ.
Белорусское исследование стало продолжением аналогичного опроса в России, в ходе которого были установлены зарплатные предпочтения россиян.
В ходе российского опроса исследователи пытались выяснить, какая зарплата нужна для счастья. Ответы различались в зависимости от возраста и географии проживания. В Москве для счастья требуется 212 тысяч рублей, в Оренбурге — 115 тысяч. Люди старше 35 лет признались, что им нужно для счастья 172 тысячи рублей. Те, кто моложе, согласны на 118 тысяч.
В Белоруссии решили провести аналогичный опрос. Подавляющее большинство белорусов сказали, что им для счастья нужно лишь 3000 белорусских рублей. В переводе по курсу эта сумма составляет 93 764 российских рубля.