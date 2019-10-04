Россияне оказались жаднее белорусов

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4 октября 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото Екатерины Копытковой

Жителям Белоруссии для счастья нужно меньше денег, чем россиянам. Таковы результаты опроса, которые провидят белорусские СМИ.

Белорусское исследование стало продолжением аналогичного опроса в России, в ходе которого были установлены зарплатные предпочтения россиян.

В ходе российского опроса исследователи пытались выяснить, какая зарплата нужна для счастья. Ответы различались в зависимости от возраста и географии проживания. В Москве для счастья требуется 212 тысяч рублей, в Оренбурге — 115 тысяч. Люди старше 35 лет признались, что им нужно для счастья 172 тысячи рублей. Те, кто моложе, согласны на 118 тысяч.

В Белоруссии решили провести аналогичный опрос. Подавляющее большинство белорусов сказали, что им для счастья нужно лишь 3000 белорусских рублей. В переводе по курсу эта сумма составляет 93 764 российских рубля.