На Украине запрещают русский язык в школах по-порошенковски

Все русскоязычные школы перейдут на преподавание на украинском языке. Об этом заявила новый министр образования Анна Новосад.
При Зеленском изменения в языковой политике в школах появились только формально. Жесткие ограничения на русский язык ввел закон «Об образовании». Порошенко подписал документ еще в 2017 году.
Согласно новым правилам, в следующем году во всех школах преподавание будет вестись на государственном языке.
Порошенковская инициатива вызвала шквал критики в России, Румынии, Венгрии, Польше и Молдавии. Она стала острой и для самих граждан Украины. Зеленский к вопросу введения обязательного украинского языка в школах пока не возвращался.