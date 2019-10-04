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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине запрещают русский язык в школах по-порошенковски

, 17:39 [ «Аргументы Недели», ]

На Украине запрещают русский язык в школах по-порошенковски
скриншот youtube-видео

Все русскоязычные школы перейдут на преподавание на украинском языке. Об этом заявила новый министр образования Анна Новосад.

При Зеленском изменения в языковой политике в школах появились только формально. Жесткие ограничения на русский язык ввел закон «Об образовании». Порошенко подписал документ еще в 2017 году.

Согласно новым правилам, в следующем году во всех школах преподавание будет вестись на государственном языке.

Порошенковская инициатива вызвала шквал критики в России, Румынии, Венгрии, Польше и Молдавии. Она стала острой и для самих граждан Украины. Зеленский к вопросу введения обязательного украинского языка в школах пока не возвращался.

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