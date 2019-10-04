Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Раньше это знали только в семье": Садальский назвал Малышеву "дурой"

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

"Раньше это знали только в семье": Садальский назвал Малышеву "дурой"

Станислав Садальский нелестно отозвался о телеведущей Елене Малышевой, предложившей, как накануне сообщили средства массовой информации, повысить пенсионный возраст в России до 67 лет. 

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

Напомним, ранее "Аргументы недели" писали, что, согласно появившейся информации, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о необходимости повышения пенсионного возраста в силу увеличившейся продолжительности жизни.

"Ну, то, что она дура, - это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир", - отметил советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский, комментируя ранее распространенную в СМИ информацию, передает "Царьград".

Впрочем, как уже отмечали АН, сама Малышева утверждает, что ее предложение о повышении пенсионного возраста граждан Российской Федерации прозвучало в интервью трехлетней давности, то есть, до проведения пенсионной реформы.

АС

//картина дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…

//новости ан

//новости ан

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…

//новости ан