"Раньше это знали только в семье": Садальский назвал Малышеву "дурой"

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4 октября 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Станислав Садальский нелестно отозвался о телеведущей Елене Малышевой, предложившей, как накануне сообщили средства массовой информации, повысить пенсионный возраст в России до 67 лет. СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

Напомним, ранее "Аргументы недели" писали, что, согласно появившейся информации, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о необходимости повышения пенсионного возраста в силу увеличившейся продолжительности жизни.

"Ну, то, что она дура, - это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир", - отметил советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский, комментируя ранее распространенную в СМИ информацию, передает "Царьград".

Впрочем, как уже отмечали АН, сама Малышева утверждает, что ее предложение о повышении пенсионного возраста граждан Российской Федерации прозвучало в интервью трехлетней давности, то есть, до проведения пенсионной реформы.