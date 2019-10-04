Белоруссия завалила Украину картошкой с маслом

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4 октября 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Анатолий Хотько со скриншота youtube-видео

Белорусские продукты пользуются большой популярностью на Украине. На границе выстроились очереди из фур с картофелем из Белоруссии. Об этом заявили на украино-белорусском форуме.

О фурах с картошкой на границе заявил представитель белорусской делегации. Их он увидел, когда ехал на форум.

«Мы ехали в Житомир и на границе видели фуры, наполненные картофелем, овощной продукцией», — заявил министр сельского хозяйства Белоруссии Анатолий Хотько: «Сегодня вопрос по поставкам нашего картофеля в Украину действительно актуален».

По словам чиновника в последнее время экспорт картошки из Белоруссии вырос в два раза, сливочного масла — в 30 раз.