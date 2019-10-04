Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Белоруссия завалила Украину картошкой с маслом

, 16:46 [ «Аргументы Недели», ]

Белоруссия завалила Украину картошкой с маслом
Анатолий Хотько со скриншота youtube-видео

Белорусские продукты пользуются большой популярностью на Украине. На границе выстроились очереди из фур с картофелем из Белоруссии. Об этом заявили на украино-белорусском форуме.

О фурах с картошкой на границе заявил представитель белорусской делегации. Их он увидел, когда ехал на форум.

«Мы ехали в Житомир и на границе видели фуры, наполненные картофелем, овощной продукцией», — заявил министр сельского хозяйства Белоруссии Анатолий Хотько: «Сегодня вопрос по поставкам нашего картофеля в Украину действительно актуален».

По словам чиновника в последнее время экспорт картошки из Белоруссии вырос в два раза, сливочного масла — в 30 раз.

//картина дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…

//новости ан

//новости ан

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…

//новости ан