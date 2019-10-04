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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что в России срочно необходимо провести пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет. Чтобы люди могли заниматься делом.

Доктор медицинских наук заявила о необходимости повышения пенсионного возраста в силу увеличившейся продолжительности жизни. По ее мнению, люди в стране после выхода на пенсию живут еще минимум 30-40 лет и не знают, чем себя занять.

В первую очередь, по ее мнению, это касается женщин: "Сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать", - заявила в интервью телеведущая.

С точки зрения доктора, нужно сделать две вещи. Первая - немедленно продлить пенсионный возраст до 67, как это сделано во всех цивилизованных странах. Вторая - создать клубы для пожилых людей, чтобы те меньше обращались в больницы.

Все вышесказанное накануне было описано в средствах массовой информации. Однако Елена Малышева опровергла "свежесть" материала. По ее словам, данное заявление прозвучало из ее уст 3 года тому назад, до проведения пенсионной реформы.

АС

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