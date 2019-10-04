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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

ЦОДД предупредил о пробках в Москве на выездах из столицы

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

ЦОДД предупредил о пробках в Москве на выездах из столицы
фото: pixabay.com

В пятницу, 4 октября, движение на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за погоды и количества автомобилей. В столице с утра зарядил дождь.  Замечено, что по пятницам машин в Москве больше, чем в другие будние дни.

После 15 часов ожидаются затруднения в сторону области, так как многие уезжают из города на выходные. При ухудшении погодных условий возможно увеличение количества мелких ДТП по невнимательности. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обращает внимание: в столице продолжаются строительные работы на основных магистралях.

ЦОДД предполагает, что сегодня "в вечерние часы пик загруженности дорог до 8-9 баллов". Основные направления, которые будут загружены — МКАД, Третье транспорное кольцо (ТТК), и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

 

ЦОДД призывает водителей быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Поездки на личных автомашинах рекомендуется перенести на более позднее время — после 20 часов.

ИЧ

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