Эксперты объяснили, почему скачка цен к Новому году не будет

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4 октября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года продукты подорожают на 3-3,5%, сообщают «Известия». Уточняется, что рост цен остаётся в пределах инфляции, а торговые сети стараются не увеличивать ценники. Среди продуктов, которые подорожают больше всего — мясо птицы, сахар и яйца.

Эксперты в эфире НСН подтвердили данную информацию и отметили, что сдерживать цены торговые сети побуждает необходимость в выручке. "Могу подтвердить, что это в пределах нормы, потому что это не выше общего уровня инфляции, не выше индекса потребительских цен. Что касается того, сдерживает ли торговля рост цен, я тоже в этом не сомневаюсь, просто потому, что её к этому подталкивает сокращение спроса", - рассказал специалист Пётр Шелищ.