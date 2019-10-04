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4 октября 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Тур Хейердал, nordicworld.tv

Тур Хейердал стал одним из самых знаменитых путешественников. Его экспедиции отличались не просто тяжелыми условиями, но и существенным вкладом в изучение жизни разных народов.

Норвежец Тур Хейердал стал одним из самых знаменитых путешественников, вдохновив своим примером миллионы людей. Пытливый ум и отвага побуждали его все к новым исследованиям. Экспедиции Тура Хейердала отличались не просто суровыми условиями, но и существенным вкладом в изучение жизни разных народов.

Биография Тура Хейердала: Википедия

Про Тура Хейердала известно не так уж и много, невзирая на уникальность его археологических проектов. Родился он 6 октября 1914-го года в крошечном городе Ларвик – административном центре коммуны в норвежской губернии Вестфолл. В 2000-х годах ее население едва превышало 40 тысяч человек.

Отец любознательного мальчика занимался пивоварением, имел свой небольшой бизнес. Мать же по образованию была биологом и работала в антропологическом музее. Любовь Тура к зоологии и науке, по-видимому, передалась ему от матери. С ранних лет будущий путешественник всерьез занимался изучением дарвиновской теории эволюции, создав любительский музей, главной гордостью которого была гадюка. Интересно, что Хейердал с пеленок боялся воды. Но, как говорится, клин клином вышибает: как-то раз нога Хейердала предательски соскользнула, и он упал в реку, но все-таки, переборов паническую атаку, смог самостоятельно доплыть до берега. На тот момент ему было 22 года.

Карьера путешественника

В 33-ем году юноша поступил в университет Осло. Специальность Тура Хейердала – география и зоология. В первый год своего обучения на естественно-географическом факультете Тур Хейердал подружился со знаменитым путешественником-земляком Бьерном Крепелином, который в период Первой мировой войны проживал на Таити. Постепенно упорство норвежца привело к тому, что вожди разбросанных по острову племен отнеслись к нему с должным уважением. Так в его руках оказалась богатейшая коллекция из книг и предметов быта. Хейердал часами просиживал в этой сокровищнице, самостоятельно изучая историю Полинезии и культуру ее народов. Спустя много лет, университет Осло выкупил эти уникальные экземпляры у потомков Крепелина и передал их в научно-исследовательский отдел музея Кон-Тики.

Это знакомство оказалось поворотным в карьере Хейердала – он твердо решил стать путешественником. В конце 36-го года ему удалось встретить единомышленницу, которая и стала его первой женой. Лив Кушерон-Торп училась на экономическом факультете в том же университете, но, как и муж, обладала романтической натурой. После свадьбы Тур с супругой отправились сначала в Марсель, а потом добрались до Таити. Первый месяц семейной жизни Лив с Хейердалом провели в хижине одного из вождей, проверяя себя на прочность в условиях отсутствия какого-либо комфорта подобно Адаму и Еве. Потом молодожены переместились на один из Маркизских островов, где выживали почти год, а также изучали культуру таитян и даже постигали тонкости каннибализма. Однако на ногах у них стали появляться кровоточащие язвы, которые грозили заражением. Им пришлось обратиться к врачебной помощи и на время покинуть остров. Излечившись, молодая семья попыталась вернуться на Фату-Хива, но местные жители встретили «белых» довольно враждебно, что вынудило их вернуться домой.

Вторая мировая война застала путешественника Тура Хейердала в Канаде, где Тур занимался изучением обычаев индейцев. Не желая оставаться в стороне, когда все объединены борьбой с фашизмом, в США он завербовался в армию. По распределению Тур Хейердал попал в диверсионную радиошколу, базирующуюся на территории Англии. В ходе одной из операций 44-го года Хейердал должен был на американском лайнере доплыть до Мурманска, но судно подверглось нападению со стороны немцев. Все завершилось благополучно благодаря вмешательству советского флота.

Тур Хейердал. Самые известные экспедиции:

Экспедиция «Кон-Тики»;

Экспедиция на остров Пасхи;

Путешествия на папирусных лодках «Ра» и «Ра-II»;

Путешествие на лодке «Тигрис».

Всерьез занимаясь анализом старинных книг и изображений, Тур Хейердал загорелся идеей построить из природных материалов плот, который смог бы преодолеть значительное расстояние. В конце 40-х Тур вместе с другими путешественниками отправился в Перу. Там они построили плот из редкой и прочной древесины под названием Бальза, который выдержал вояж протяженностью аж в 8 тысяч километров. Таким образом, было доказано, что ветхое с виду суденышко способно проплыть довольно большое расстояние при помощи попутного ветра и течения. Скопление же на бревнах пресной воды как видно помогало древним мореплавателям утолять жажду. Документальный фильм, снятый Хейердалом в ходе научной экспедиции, в 52-ом году взял «Оскар».

На острове Пасхи Тур вместе с коллегами-учеными изучал древние объекты, а также осуществил ряд археологических раскопок, давших толчок к дальнейшему развитию науки. В числе исследуемых древностей были знаменитые статуи Моаи. Эти каменные исполины, вес которых достигает 80 и более тонн, появились на острове предположительно в XIII-XV вв. Каким образом они передвигались на протяжении веков по территории до сих пор остается загадкой.

Путешествие на лодке из папируса «Ра» оказалось неудачным: ветхая конструкция сначала начала «клевать носом», а потом и вовсе развалилась. «Ра-II» была доработана с учетом прошлых ошибок и успешно добралась до Барбадоса. Кроме всего прочего данные экспедиции, в которых участвовали лица различных вероисповеданий, взглядов и национальностей, доказала, что совершенно непохожие друг на друга люди способны сотрудничать и мирно сосуществовать.

Самые известные книги Хейердала:

Путешествие на «Кон-Тики» была переведена на 66 языков мира;

Аку-Аку. Тайна острова Пасхи;

В поисках рая;

Экспедиция «Тигрис»;

Фату-Хива. Возврат к природе;

По следам Адама;

«Ра»;

Мальдивская загадка.

Хейердал. Последние годы жизни

Научная специальность Тура Хейердала будоражила его и после «отгремевших» экспедиций: он участвовал во множестве археологических проектов и научных изысканиях. Умер же норвежский путешественник в 2002-ом году в Италии. Причиной стала опухоль головного мозга.

С Кушерон-Торп Тур Хейердал развелся еще в конце 40-х, прожив с ней в браке 12 лет и воспитав двух сыновей – Тура-младшего и Бьерна. Тогда же женился во второй раз. Избранницей Хейердала стала Ивонна Дедекам-Симонсен, родившая ему трех дочерей: Аннету, Мариан и Хелен Элизабет. Эта семейная лодка потерпела крушение в 69-м году. В 91-ом году Хейердал взял в жены актрису Жаклин Бир, которая была младше на 18 лет. В кругу близких (новоиспеченной супруги и своих детей) Хейердал и встретил свою смерть.

Алена Ярошевич