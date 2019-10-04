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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Какие экзотические животные являются самыми популярными в России

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Какие экзотические животные являются самыми популярными в России
Фото: pixabay.com

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Специалисты предоставили эксклюзивные данные о том, каких экзотических домашних зверей жители России заводят чаще всего.

Чаще всего дома у россиян живут декоративные крысы, хомяки, песчанки, иглистые и декоративные мыши, белки дегу, морские свинки, кролики, еноты, шиншиллы, ежи. За последние 10 лет вкусы немного поменялись. Во второй половине нулевых годов была мода на минипигов, но она прошла, потому что начались обманы, сообщает News.ru. Также уменьшился спрос на хорьков, хотя ещё 10 лет назад этот зверь обитал в квартире у многих. 

Также как пишет сайт "Подмосковье сегодня", на территории Московской области насчитывается 375 видов, занесенных в Красную книгу региона. Уточняется, что самый редкий вид млекопитающих Подмосковья – это русская выхухоль. 

АГ

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