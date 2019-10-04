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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Георгиевская лента «под запретом»

, 13:45 [ «Аргументы Недели», ]

Георгиевская лента «под запретом»
Украинский пограничник, russian.eurasianet

Георгиевская лента стала причиной, почему украинские пограничники не пустили в страну гражданина Молдавии. На Украине это запрещённая законодательством символика, которая ассоциируется у них с сепаратизмом. 

 

Новости Украины снова бьют в самое сердце российского читателя: Великая Отечественная Война в истории России стала пятном ужасных потрясений, жестокости и потерь. На этот раз украинская Госпогранслужба запретила въезд гражданину Молдавии на три года из-за георгиевской ленты, символа Дня Победы, праздника «со слезами на глазах». Очевидно, политика сдерживания «российской угрозы» снова вмешивается в величие подвига народа. 

Для нас память, для них сепаратизм

«В салоне собственного автомобиля "ВАЗ" человек пристроил полосатую георгиевскую ленту, запрещенную в нашей стране. Пограничники символ сепаратизма изъяли. В отношении гражданина Молдовы вынесли постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года», – это заявление украинского погранотряда было процитировано на сайте Могилёв-Подольского городского совета. Аналогичный случай произошёл и с россиянином в ноябре 2018 года. Он летел на украинскую территорию через Белоруссию, но сотрудники пункта пропуска «Жуляны» заметили на чемодане россиянина черно-оранжевую ленточку, повязанную вокруг ручки. Ему так же отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года. Всего подобных случаев за 2019 год произошло уже более десяти. 

Запрет въезда в страну на три года – чрезмерно жестокое наказание для человека, который отдал дань уважения подвигу советских солдат. Самое страшное заключается в том, что георгиевская ленточка – это даже не совсем символ СССР или сепаратизма в Донбассе (с этим теперь она ассоциируется у украинцев). Это, скорее, символ победы над фашистской и нацистской угрозой, символ самоотверженности солдат, отдавших жизнь ради спасения мира. Когда человек повязывает её на груди, он не хочет вернуть построение коммунизма, холодную войну, пятилетки за три года и политические репрессии. Он не хочет разделить украинское государство на десятки маленьких республик. Он хочет проявить уважение и благодарность. А все то, чем страшен Советский Союз и Донбасс для европейцев (а теперь и для украинцев), не имеет никакого отношения к победе советских солдат (в том числе и украинцев) над фашистами. 

Тем не менее, в украинском законодательстве есть закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Закон налагает штраф на нарушителя, возможен и арест на 15 суток. Появился этот закон благодаря тому, что эту ленту с 2014 года в качестве своей символики начали использовать «пророссийские сепаратисты в Донбассе». Также, у украинцев она стала ассоциироваться с присоединением Крыма к РФ. Почему-то конфликт внутри страны и конфликт с Россией стал намного значимее, чем победа в войне, которая унесла жизни миллионов людей. 

Почему в ДНР и ЛНР используют георгиевскую ленту?

 

Солдат ДНР с георгиевской лентой

Солдаты ДНР с георгиевской лентой, twitter.com

Вопрос использования георгиевского черно-оранжевого сочетания цветов сепаратистами в ДНР и ЛНР имеет яркий политический подтекст. В качестве собственной независимой символики в Донецке создали флаг. Однако он не мог в полной мере послужить одновременно и объединяющим народные массы элементом, и противопоставить себя новому политическому курсу украинцев. Дело в том, что флаг ДНР не имеет того богатого культурного кода, какой имеет та самая полосатая ленточка. 

Ответ на вопрос кроется в традиционности. Украина избрала новый проевропейский путь развития, противопоставив себя России: истории России, политике России, традициям России. Это послужило одним из оснований, почему в стране вообще появились народные сепаратистские республики. Георгиевская лента – типичный символ российских традиций, таких как празднование 9 мая. Для того, чтобы выразить «духовное» единение с россиянами и расхождение с европейцами, в Донецке решили использовать культурную значимость ленты в своих целях. Так в ДНР она стала символом объединения, укрепления и даже в какой-то степени «здорового» консерватизма. А для украинцев лента стала символом разъединения, незаконного обособления и грабежа территорий, одним словом, сепаратизма. Фактически, настоящий культурный код ленточки, который заключается в памяти о подвиге советских солдат, был успешно заменён на другие коды: единения и, наоборот, отделения. 

Запрет на коммунистическую, равно как и на нацистскую, символику на Украине уже существует. Это вполне объяснимый шаг украинцев на пути к обособлению как от России, так и от части своей истории, которая теперь идёт вразрез с основной политической идеей государства. Обвинять в этом украинских законотворцев не стоит: они всего лишь пошли по дороге, которую уже избрали Литва и Латвия. Но георгиевская лента – не символика коммунизма и, тем более, донбасского сепаратизма. Однако украинцы на этот вопрос смотрят под другим углом.

В каких странах СНГ и Прибалтики так же отказались от ленты?

 

Празднование Дня Победы в Белоруссии

Празднование Дня Победы в Белоруссии, govorim.by

 

Среди стран, в которых использование георгиевского сочетания цветов нежелателен или вообще запрещен, много государств как близких России, так и враждебно настроенных по отношению к ней:

 

  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Молдавия 
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Украина 

 

В Белоруссии использование георгиевской ленты не запрещено, хотя попытки запретить её ношение выносились на рассмотрение правительства. Скорее, использование этой символики нежелательно, так как государство нашло свой собственный праздничный символ: красно-зелёный бант с яблоневым цветком. Таким образом, Белоруссия старается держаться посередине, то есть, страна не вступает в конфликт с Россией, но то, что лента с Ордена Святого Георгия стала символом сепаратизма, подтверждает. Так об этом высказался популярный художник из Белоруссии Александр Клинов: 

«Я думаю, уже хорошо, что есть хоть какая-то альтернатива. Ведь очевидно, что сейчас «георгиевская ленточка», какие бы исторические корни она не имела, стала символом войны и насилия, и в этом случае отношение к ней однозначно негативное. Поэтому какая-то белорусская альтернатива нужна. А что касается красно-зеленой яблони? Можно критиковать за художественный вкус, но то, что она есть, как вариант, – безусловно, положительный момент. А дальше это уже дело вкуса. К сожалению, нашей власти как раз вот этого вкуса часто и не хватает: вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, к экспертной общественности, независимым специалистам, все делают в советских традициях. Другими словами, чего всегда не хватает этой власти, – так это доверия к новым художественным, интеллектуальным технологиям. И если возникает какая-то потребность, то чиновники, опять же, обращаются все к тем же совковым моделям, школам и шаблонам. Поэтому в этом аспекте сторона скорее отрицательная. Но еще раз повторяю: факт наличия альтернативы «георгиевской ленте» сам по себе хороший, это я говорю искренне».

В Прибалтике негласный запрет на ношение георгиевской ленты вполне очевиден – это часть информационной и идеологической войны России с Западом. Любая советская символика под запретом, тем более, официальным: в новом представлении Эстонии, Литвы, и Латвии Советских Союз был жестоким оккупантом. И даже ходят сомнения, что хуже – СССР или Фашистская Германия. Отсюда растёт прибалтийский и, в частности, Литовский неонацизм и национализм, который понемногу, но успешно проникает в идеологический фон Восточной Европы. 

Черно-оранжевая лента пусть и не является символом СССР, но очень крепко с ним связана. Дело в Великой Отечественной Войне. Для Прибалтики – это больная тема, так как множество прибалтийских солдат и военизированных объединений в годы кровопролитного противостояния присоединились к нацистам. Именно поэтому празднование Дня Победы вообще не в их традициях, а уж тем более ношение георгиевской ленты. А теперь в околоевропейской парадигме ленточка стала ещё и символом «пророссийского сепаратизма».  

Очевидно желание прибалтийских государств связать историю СССР с историей нынешней России. И так удобно, что донецкие сепаратисты взяли ленту, как одну из своих основных символических единиц. Теперь она отождествляется и с сепаратизмом, и с коммунистическим тоталитаризмом, и с оккупацией, и с войной. А подвиг советских, и не только советских, солдат, которому в первую очередь была посвящена лента, как бы выносится за скобки. Тем более, что, в частности, для Литвы этот подвиг не является аксиомой: для них факт освобождения от нацистского гнета – скорее смена «крыши». Для нас подобное переписывание истории – настоящий удар, ведь кровь, пролитая советскими солдатами – это наш «культ». 

В Молдавии подобные атрибуты Дня Победы так же нежелательны, но это связано с тем, что нынешняя политическая позиция государства по вопросу Второй Мировой такова: не только советские солдаты проливали кровь, а значит не только их подвиг нужно вспоминать. Это похоже на попытку отобрать у СССР фактически досказанную монополию на победу над Фашистской Германией. Однако официального запрета на подобную символику в стране нет, именно поэтому гражданин Молдавии совершенно спокойно двигался на машине в сторону Украины с привязанной черно-оранжевой лентой. Видимо, он не ожидал, что где-то такой атрибут может быть под законным документальным запретом.

«Нежелательная» лента

 

Орден Святого Георгия

Орден Святого Георгия, twitter.com

Изначально георгиевская лента все же имела отношение к военной униформе: её носили на бескозырке нижние чины Гвардейского экипажа Русской Императорской Гвардии, члены экипажа кораблей. Лента крепилась и на знамёна, но в большей степени она стала известна благодаря её применению как составной части ордена Святого Георгия, отсюда и название. Чтобы стать обладателями георгиевских орденов первой степени, солдатам необходимо было проявить исключительную отвагу и доблесть на поле битвы. В имперской России только 23 человека были удостоены этой награды. Фактически, благодаря георгиевскому ордену и появился всем известный атрибут праздника. 

С 2005 года, к 60-летию победы, Наталья Лосева, сотрудница информационного агенства «РИА-Новости» организовала акцию, в ходе которой ленту стали распространять в качестве символа Дня Победы, символа подвига советских солдат. С тех пор она стала незаменимым атрибутом празднования 9 мая. Эта длинная история лишь в очередной раз доказывает, что тот культурный пласт, стоящий за сочетанием оранжевых и чёрных полос, действительно велик. И он просто не может быть дискредитирован на территории стран СНГ и Прибалтики тем незначительным нюансом, что ленту использовали как символ единения и консерватизма в ДНР. 

Запрет на въезд в страну из-за ленты, гласный и негласный запрет на её ношение, отношение к ленте, как к атрибуту сепаратизма и тоталитаризма, – все это попытка переписать, дискредитировать историю, а вместе и с этим часть традиций и культуры России. Украина встала на новый «западный» путь развития, и почему-то, чтобы добиться успеха на этой стезе, стране необходимо разрывать все контакты с прошлым политическим курсом. А для этого украинцам зачем-то потребовалось ввести запрет на символ подвига и героической славы. 

 

Андрей СУРОВЦЕВ

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