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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Дожди и грозы накроют Крым

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Дожди и грозы накроют Крым
фото: pixabay.com
В ближайшие два дня на Крым обрушатся дожди и грозы. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов в пятницу, 4 октября, сообщил, что это произойдет из-за прохождения холодного фронта.
 
Предполагается, что уже ночью 6 октября в Крыму местами пройдут очень сильные дожди, ожидаются грозы. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его порывы будут составлять 15-20 метров в секунду, а местами – 25 метров в секунду, передает РИА "Новости".
 
Министр призвал крымчан и гостей полуострова соблюдать все правила безопасности при непогоде.
ЕТ

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