Дожди и грозы накроют Крым

В ближайшие два дня на Крым обрушатся дожди и грозы. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов в пятницу, 4 октября, сообщил, что это произойдет из-за прохождения холодного фронта.

Предполагается, что уже ночью 6 октября в Крыму местами пройдут очень сильные дожди, ожидаются грозы. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его порывы будут составлять 15-20 метров в секунду, а местами – 25 метров в секунду, передает РИА "Новости"