Горячий ТОП региональных новостей: Костромич обругал бывшую жену в соцсетях и заплатил штраф

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4 октября 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Тверской области, пожар в Новосибирской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области женщина отвлеклась от управления автомобилем и сбила мужчину. По предварительной информации, на улице Большая Садовая, в районе дома № 98, водитель автомобиля, 47-летняя женщина, отвлеклась от управления и сбила 64-летнего мужчину, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромич обругал бывшую жену в соцсетях и заплатил штраф. Костромича оштрафовали за оскорбления бывшей жены, сообщает городская прокуратура. Мужчина регулярно «радовал» свою экс-возлюбленную матерными сообщениями в социальных сетях. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,4 произошли рядом с Камчаткой и Курилами. Эпицентр второго землетрясения находился в 703 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 66 км, подземные толчки были зарегистрированы в Тихом океане рядом с Командорскими островами. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Пожарные вытащили троих детей с пряниками из горящего дома в Новосибирской области. В Болотном Новосибирской области сотрудники МЧС ехали на работу на личной машине и заметили дым над частным домом, в котором проживает многодетная семья. Спасатели, сломав забор, ворвались в задымленную комнату, в которой маленькие дети завтракали пряниками. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове в салоне троллейбуса травмировалась пассажирка. ДТП произошло в 18 часов 40 минут на проспекте Строителей, напротив дома №22. По предварительным данным, время во движения троллейбуса произошло падение пассажира в салоне, отмечает Новый Вариант.

Калининградские таможенники конфисковали китайские мыльные пузыри. Калининградские таможенники предотвратили попытку ввоза на территорию области контрафактных китайских игрушек для детей: мыльные пузыри в количестве 864 штуки, как уточняет НИА Калининград.

Подросток разбился насмерть, прыгая по крышам в Ставрополе. Подросток, пытаясь перепрыгнуть с крыши одного административного здания на карниз другого в центре Ставрополя, упал на тротуарную плитку. От полученных телесных повреждений мальчик скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает Ставропольский репортер.