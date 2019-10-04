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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвичи могут оценить качество благоустройства парков на портале «АГ»

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи могут оценить качество благоустройства парков на портале «АГ»

В проекте «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/) стартовало голосование, посвященное столичным зонам отдыха. Горожанам предстоит оценить результаты благоустройства парков Москвы. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

В список вошли зеленые зоны, работы в которых завершились в этом году или прошли в 2017–2018 годах.

Среди них Черкизовский парк, парк Победы в Зеленограде, парк «Академический», усадьбы Люблино и Михалково, парк «Сад будущего», зона отдыха «Левобережный», парк «Братеевская пойма», парк 50-летия Октября, парк «Ходынское поле», ландшафтный парк «Митино», парк имени Святослава Федорова, парк в пойме реки Битцы, парк «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы.

Голосование состоит из двух этапов. На первом участники проекта выберут парк, который собираются оценить. На втором — поставят оценку результатам благоустройства.

Напомним, ежегодно в Москве благоустраивают и создают около сотни скверов и парков. Среди них есть небольшие зоны отдыха шаговой доступности и зеленые территории, предназначенные для отдыха жителей близлежащих районов. В парках столицы проходят культурные и спортивные мероприятия, работают кафе, пункты проката и даже летние поликлиники.

За летний сезон в парках городского Департамента культуры прошло более 8,5 тысячи различных мероприятий. Среди них две тысячи концертов, 1,9 тысячи лекций и семинаров, почти 950 кинопоказов, 370 выступлений уличных артистов и 235 фотовыставок.

Проект «Активный гражданин» — онлайн-площадка для проведения голосований среди москвичей. С момента запуска проекта в 2014 году его участниками стали около 2,6 миллиона человек.

«Активные граждане» приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

В этом году в столице уже благоустроили 139 парков, зеленых зон и водных объектов. Всего же в рамках программы “Мой район” до конца года будет благоустроена 161 территория.

За последние 9 лет в Москве создали большое количество общественных пространств на новом качественном уровне. Это городские парки, скверы, рекреационные зоны, парки по месту жительства. К концу 2019-го будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16 200 гектаров.

Так, в этом году завершили работы в усадьбе Люблино на юго-востоке Москвы. Здесь по просьбам жителей восстановили лодочную станцию. Также обустроили шесть детских и семь спортивных площадок. Помимо этого, провели экологическую реабилитацию Люблинского пруда, а его украшением стали три плавающих фонтана. В Дюссельдорфском парке, расположенном в этом же округе, по просьбам жителей сделали площадку для выгула собак, а в северной части установили шесть качелей с навесами для детей и взрослых.

Больше всего благоустроенных территорий находится в Южном округе столицы. В этом году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте — Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третью позицию делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа. В каждом из них уже сдано по 14 объектов. Замыкает четверку лидеров ЮЗАО: в округе провели комплексное благоустройство и озеленение уже на 13 территориях.

На северо-востоке Москвы практически закончили работы в пойме реки Яузы, которая проходит вдоль улицы Заповедной. Это благоустройство объединит прибрежные территории в единое рекреационное пространство. В парке уже завершили реконструкцию «Певческого поля», а на месте снесенного недостроенного горнолыжного комплекса делают зону отдыха.

В Северо-Восточном округе важным местом отдыха также является парк света. Свое название он получил из-за уникальной системы освещения. Помимо 170 новых фонарей, в центральной части парка установили качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. Еще здесь появился собственный «волшебный лес» — пространство для отдыха со стоящими между деревьями светодиодными фигурами.

В восточной части Москвы после благоустройства открылся Детский Черкизовский парк. Для молодежи здесь обустроен кластер альтернативных видов спорта со скейт-парком и памп-треком. Для детей — детские площадки, а для людей старшего поколения — площадки для отдыха с садовыми качелями и лавочками.

В Зеленограде для горожан уже открыт после масштабной реконструкции парк Победы и сквер «Флейта». В парке Победы реконструировали каскадный фонтан, все лестницы и покрытия, а также очистили Большой и Малый городские пруды. На западе Москвы завершены работы около Большого Очаковского пруда.

В Южном административном округе привели в порядок Коломенскую набережную. Здесь создали 11 детских и пять спортивных площадок. В Северо-западном округе также благоустроили территорию вокруг прудов села Рождествено в районе Митино.

 

ГБ

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