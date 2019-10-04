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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Маргарита Грачева, которую бывший супруг лишил кистей рук, выходит замуж

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Грачева, которую бывший супруг лишил кистей рук, выходит замуж
фото: vk.com/id44200056

Маргарита Грачева, которую в декабре 2017 года лишил кистей рук собственный муж, выходит замуж. 26-летняя мать двоих детей призналась, что уже познакомила нового возлюбленного со своей мамой.

Маргарита отметила, что любимый мужчина уже сделал ей предложение и подчеркнула, что приняла его. Грачева добавила, что у них непременно будет свадьба, но не в этом году, сообщает kp.ru. Женщина мечтает о большой семье и надеется в будущем родить дочку. 

Напомним, после нападения супруга одну кисть Маргариты удалось спасти и пришить, а вместо второй ей установили бионический протез. 

ЕТ

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