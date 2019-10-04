В Татарстане фермеры предложили нуждающимся собрать картошку себе

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4 октября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

уборка картофеля на скриншоте youtube-видео

Собрать картошку для себя всем нуждающимся разрешили фермеры в Зеленодольском районе Татарстана. Они выделили поле и необходимую технику.

На благотворительные цели фермеры выделили картофельное поле площадью восемь гектаров. Собрать урожай на нем мог любой, кто хочет. Справок о низком уровне дохода от людей не требуют.

Как сообщают местные СМИ, доставку до места сбора урожая организаторы взяли на себя. Они определили место сбора людей. С собой им нужно взять только ведра и мешки. Выкапывает картошку из земли трактор.

К фермерской акции уже подключились школьники. В минувшее воскресенье они прибыли на поле. За день успели собрать полторы тонны картофеля. Соцслужбы раздали его малоимущим, которые испытывают трудности с выходом на улицу, и которым соцработники помогают на дому.