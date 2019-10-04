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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Норвежец Хендрик Вебер открыл в Москве туркомпанию, чтобы земляки могли прямо из столицы поехать в Крым

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Норвежец Хендрик Вебер открыл в Москве туркомпанию, чтобы земляки могли прямо из столицы поехать в Крым
vesti-k.ru

Частый гость на полуострове, норвежец Хендрик ВЕБЕР, выступил с железнодорожной инициативой,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Возглавляющий, созданную в 2015 году в Норвегии общественную организацию «Народная дипломатия Норвегии», господин ВЕБЕР неоднократно посещал Крым и потом, на родине, рассказывал о мирной жизни крымчан. ВЕБЕР уверен, что западные средства массовой информации преднамеренно трагедизируют ситуацию на полуострове, представляя ее для иностранных читателей в неприглядном виде.

ВЕБЕР даже открыл в Москве туристическую компанию, чтобы дать возможность землякам побывать в Крыму минуя западные санкции.

«У нас есть такое желание — после открытия железнодорожного сообщения прямо из Москвы по мосту поехать в Крым», - рассказал он. ВЕБЕР намерен собрать под это дело большую делегацию, в которую войдут представители различных стран.

 

ГБ

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