Норвежец Хендрик Вебер открыл в Москве туркомпанию, чтобы земляки могли прямо из столицы поехать в Крым

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4 октября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

vesti-k.ru

Частый гость на полуострове, норвежец Хендрик ВЕБЕР, выступил с железнодорожной инициативой, пишут «Аргументы недели-Крым».

Возглавляющий, созданную в 2015 году в Норвегии общественную организацию «Народная дипломатия Норвегии», господин ВЕБЕР неоднократно посещал Крым и потом, на родине, рассказывал о мирной жизни крымчан. ВЕБЕР уверен, что западные средства массовой информации преднамеренно трагедизируют ситуацию на полуострове, представляя ее для иностранных читателей в неприглядном виде.

ВЕБЕР даже открыл в Москве туристическую компанию, чтобы дать возможность землякам побывать в Крыму минуя западные санкции.

«У нас есть такое желание — после открытия железнодорожного сообщения прямо из Москвы по мосту поехать в Крым», - рассказал он. ВЕБЕР намерен собрать под это дело большую делегацию, в которую войдут представители различных стран.