Депутат Госдумы пообещал учителям улучшение условий труда

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4 октября 2019, 11:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко выступил перед педагогами Челябинской области, и поздравил их с профессиональным праздником Днем учителя. Также он пообещал со своей стороны приложить все усилия по облегчению учительского труда.

Народный избранник рассказал о ведущейся разработке законопроекта, призванного уменьшить нагрузку на учителей в школе. Планируется ввести на федеральном уровне регламент, определяющий их обязанности. «Такой документ позволит сократить бумажную работу педагогов, избавит учебные заведения от бюрократизма», - заявил он. Помимо этого он сообщил о рассмотрении предложения о ликвидации разрыва в зарплатах работников образования в различных регионах страны. По задумке, минимальная оплата труда учителей будет зафиксирована на уровне 70% от средней в регионе. Это поможет улучшить финансовое положение педагогов, в первую очередь молодых специалистов.

Также Анатолием Литовченко было сказано множество теплых слов в адрес учителей. По его словам, их профессия одновременно является ещё и призванием, а также ответственной миссией. Он поблагодарил педагогов за добрый и благородный труд.