Анатолий Литовченко рассказал о социальных законах для селян

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4 октября 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко встретился с жителями Увельского муниципального района и рассказал им о своей законотворческой деятельности. Также он сообщил о том, каким образом можно помочь развитию сельских поселений.

По словам народного избранника, он уже насчитывает в своем активе разработку 51 законопроекта. В каждом из них он принял активное участие, став либо автором или соавтором проекта. 29 из них были приняты в качестве закона либо поправки к действующему законодательству. Многие из законов касаются ЖКХ, поскольку этот вопрос актуален для каждого жителя области. «Сейчас мы стараемся упростить процедуру проведения собраний собственников многоквартирных домов – наш законопроект принят в первом чтении», - заявил парламентарий.

Анатолий Литовченко рассказал о недавно поступившем предложении, которым он заинтересовался. Это идея об участии сельских поселений в федеральном конкурсе на получение грантов. «Местные органы самоуправления, желающие получить инвестиции, должны будут представить на конкурс проекты преобразований. И распределяться деньги должны тоже по итогам всероссийского конкурса и идти конкретно на воплощение в жизнь проекта-победителя». Такая практика, по словам депутата, позволит дать возможность к нормальному развитию районных центров области.