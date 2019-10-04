"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления на сетях водопровода

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4 октября 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В целях улучшения качества подаваемой питьевой воды специалисты ООО «Краснодар Водоканал» приступают к промывке двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км от Елизаветинского водозабора.

В связи с этим с 08-00 часов 8.10.2019 г. до 12-00 часов 10.10.2019 г. у жителей Славянского и Музыкального микрорайонов, Прикубанского, Западного и Центрального округов г. Краснодара, а также у жителей адресов: ул. Заполярная, 35/1 – 35/12 будет снижено давление на сетях.

Предприятие приносит извинения своим абонентам за временные неудобства.