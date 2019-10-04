Уникальные античные артефакты покажут в Керчи

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4 октября 2019, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

culture.ru

В Историко-археологическом музее начнет работать выставка «На страже границ Боспора», которая представит античное городище Илурат, которое располагалось в 16 километрах от города Пантикапей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Этот город был основан в середине I века нашей эры, он сохраняет древнюю планировку и укреплен мощными стенами с башнями. Городище занимало площадь 2,5 гектара, на которой размещалось население – около 2 000 человек. В III веке город прекратил свое существование. В разные годы сделаны замечательные находки на городище и некрополе. К югу и западу от городища находится некрополь Илурата.

Для выставки отобрано 40 предметов наиболее хорошо характеризующие как историю города, так и историю раскопок Илурата. На фотографиях будут показаны кварталы города с оборонительными стенами, жилые дома с очагами, ступами и хозяйственными постройками.

Выставка откроется 22 октября в 14:00 и будет доступна для посетителей музея до декабря 2019 года.