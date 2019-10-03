В Брянской области семейная пара вместе с друзьями изнасиловала девочку - свою несовершеннолетнюю дочь. По версии следствия, родители девочки вместе со своими друзьями совершали действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Отец бил и морально унижал школьницу. Девочке удалось вырваться и убежать из дома и рассказать о происшествии взрослым, сообщается в группе "Подслушано Брянск" в соцсети Вконтакте. Инцидент произошел еще в прошлом году.
По данному факту расследовалось уголовное дело. Дело по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору, поступило в Мглинский районный суд.
Закрытое судебное заседание по этому делу назначено на 4 октября.
Пострадавшая 10-летняя девочка в настоящее время чувствует себя нормально, ребенок находится под опекой у родственников, - сообщает портал "Новости Брянска".