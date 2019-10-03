Владимир Соловьев выдвинул версию, почему его в последнее время пытаются травить

//Общество 13+

3 октября 2019, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Теле и радиоведущий Владимир Соловьев выдвинул свою версию, почему его в последнее время начали травить. Соловьев посетовал, что в последнее время его пытаются травить. Ранее общественность возмутилась тем, что журналист назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире программы Соловьева на радиостанции «Вести FM».

Ведущий программ на радио и телевидении предположил, что травля связана с осенним обострением и у людей нет от него лекарства. «Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой», — признался Соловьев «Газете.Ru».

Журналисту не понятно, почему житель Татарстана оскорбился, сам он писал много оскорблений, в том числе и в адрес президента РФ Владимира Путина.

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан», подчеркнул заключил Соловьев. Он сомневается, что радиослушатель вообще татарин.