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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Владимир Соловьев выдвинул версию, почему его в последнее время пытаются травить

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев выдвинул версию, почему его в последнее время пытаются травить
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Теле и радиоведущий Владимир Соловьев выдвинул свою версию, почему его в последнее время начали травить. Соловьев посетовал, что в последнее время его пытаются травить.  Ранее общественность возмутилась тем, что журналист назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире программы Соловьева на радиостанции «Вести FM».

Ведущий программ на радио и телевидении  предположил, что травля связана с осенним обострением и у людей нет от него лекарства. «Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой», — признался Соловьев  «Газете.Ru».

Журналисту не понятно, почему житель Татарстана оскорбился, сам он писал много оскорблений, в том числе и в адрес президента РФ Владимира Путина.

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан», подчеркнул заключил Соловьев. Он сомневается, что радиослушатель вообще татарин.

 

 

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