Британские таблоиды назвали суммы, которые Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии

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3 октября 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса. Бывший король Малайзии решил развестись с молодой женой, когда она была на четвертом месяце беременности. Оксана узнала о разводе из интернета.

Оказывается, развод произошел через обряд «тройной талак». Султану достаточно было три раза произнести слово «развод».

Британских таблоиды узнали, что теперь Оксана Воеводина намерена получить от бывшего мужа дом в Лондоне за примерно 640 млн рублей, квартиру в Москве стоимостью 96 млн рублей.

На содержание сына Леона она хочет ежемесячно получать 1,9 млн рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)30 Авг 2019 в 2:00 PDT

Приближенные султана Келантана рассказали, что, услышав об этих требованиях, он возмутился: «Я кто, по ее мнению, Билл Гейтс?» Он также удивлен, зачем ей нужна такая сумма на содержание малыша. «Он что, готовится к поступлению в Итонский колледж?» - прокомментирвал он.

Говорят, до женитьбы султан делал российской красавице дорогие подарки: ей обручальное кольцо от дизайнера Джейкоба Арабо и автомобиль Porsche Cayennе.

Воеводина призвала бывшего супруга не устраивать публичный скандал.

«Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь», — написала Оксана в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)1 Сен 2019 в 3:21 PDT