В Крыму намечена реконструкция очистных сооружений: качество морской воды на пляжах полуострова ухудшается

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3 октября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Такая тенденция последних лет прослеживается по всему полуострову. Это связано с проблемами в работе очистных сооружений, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое заявление на пресс-конференции сделал глава межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ. В частности, она отметила, что согласно мониторинговым данным Роспотребнадзора ухудшение качества воды наблюдается с 2013 по 2019 годы.

Чиновница уточнила, что пока проблема не решена целиком. В свою очередь реконструкция очистных сооружений по федеральной целевой программе уже намечена на будущее. В то же время самыми проблемными пляжами этого года названы: Мраморный и Хрустальный в Севастополе, восточная набережная и Малореченское в Алуште, а также Угловое и Сокол в Бахчисарайском районе.