Госдуму ожидает переезд

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3 октября 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, 1 - в здание Дома союзов - на время ремонта здания Госдумы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее обсуждался проект строительства парламентского центра для размещения Госдумы и Совета Федерации. Позднее вопрос был снят в повестки.

Напомним, причиной послужило обнаружение в мае пустот в фундаменте здания Государственной думы на Охотном ряду. Реконструкция самого здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений.