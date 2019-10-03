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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца"

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца"
фото: pixabay.com

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца" после того, как увидела видеозапись происшествия. Инцидент произошел в одной из школ Москвы 1 октября.

Над учеником седьмого класса издевались восьмиклассники. Утром 3 октября Telegram-канал "Московские новости" опубликовал видео, на котором подростки окунают одного из учеников головой в унитаз.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Следователи допросят сотрудников школы и проведут проверку по факту бездействия администрации и учителей.

Оказалось,  пострадавший мальчик - занимается в детском ансамбле Ильи Резника "Маленькая страна", - сообщает Лайф.
Народный артист России Илья Резник назвал происшествие вопиющим, а подростков, обидевших мальчика - "маленькими зверями". Супруга Резника, директор АНО "Музыкальный театр Ильи Резника" Ирина Романова рассказала, что мальчик - очень яркий, добрый, солнечный, добрый. Кроме музыки он еще занимается футболом. По словам Романовой, классная руководительница относилась к ребенку недоброжелательно.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Ирина Романова рассказала, что мальчик "не спит последние два-три дня, у него страшная травма". Его мама только накануне вернулась из больницы и после видео "чуть не умерла от разрыва сердца". Романова пообещала, что скандал не оставят без последствий.

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